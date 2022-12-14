رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حاكم دبي: المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر

كتب:

عمرو حسني
11:38 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
منتخب المغرب

منتخب المغرب

حرص نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، على تهنئة منتخب المغرب، رغم خسارته أمام فرنسا، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

حاكم دبي: فخورون بالأسود

وغرد حاكم دبي على «تويتر» قائلا: « فخورون بالأسود.. فخورون بالأداء.. فخورون بالروح.. فخورون بالوصول.. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر، شكراً أسود الأطلس».

تهنئة المغرب بالفوز على إسبانيا والبرتغال

وكان حاكم الإمارات قد كتب من قبل عن فوز المغرب على إسبانيا  «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم».

وكتب بعد فوز المغرب على البرتغال: «لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب».

اقرأ المزيد:

ماكرون يغرد بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم: «الثالثة»

نجوم الفن يدعمون المغرب بعد هزيمته أمام فرنسا: «هنحكي قصتكم لأولادنا وأحفادنا»

الرئيس الفرنسي عن مباراة المغرب وفرنسا: الرياضة تجمعنا في الصداقة والاحترام

حضور جماهيري كبير بكفر الشيخ لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم (صور)
بقلم عمرو حسني