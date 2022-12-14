حاكم دبي: المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر

حرص نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، على تهنئة منتخب المغرب، رغم خسارته أمام فرنسا، اليوم، في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

فخورين بالأسود … فخورين بالأداء .. فخورين بالروح .. فخورين بالوصول .. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر .. شكراً أسود الأطلس pic.twitter.com/NFArWHam4Y — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 14, 2022

حاكم دبي: فخورون بالأسود

وغرد حاكم دبي على «تويتر» قائلا: « فخورون بالأسود.. فخورون بالأداء.. فخورون بالروح.. فخورون بالوصول.. المغرب رفع رأس العرب في المحفل العالمي الرياضي الأكبر، شكراً أسود الأطلس».

تهنئة المغرب بالفوز على إسبانيا والبرتغال

وكان حاكم الإمارات قد كتب من قبل عن فوز المغرب على إسبانيا «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم».

وكتب بعد فوز المغرب على البرتغال: «لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب».