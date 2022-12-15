أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم.. «الأبيض» يصل إلى جنيهين

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها الأبيض والبلدي والساسو والفيومي، وأسعارالبط المولار والمسكوفي والبيور، اليوم الخميس.

وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن الكثيرين من أصحاب المزارع يبحثون عن أسعار الكتاكيت والبط، لتحديد المصدر لشراء احتياجاتهم منه، مشيرًا إلى أن مختلف الشعب بالغرفة التجارية تطالع أسعار البورصات والأسواق لتضع أسعارا استرشادية واقعية.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 1.75 جنيه وجنيهين اليوم، والكتكوت الساسو بين 2.75 جنيه إلى 3 جنيهات.

أما الكتكوت البلدي فتراوح سعره بين جنيهين و2.60 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الروزي 2.50 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين 2.50 جنيه، والكتكوت الفيومي 2.50 جنيه، والفيومي 3 جنيهات.

أسعار البط اليوم

تراوحت أسعار البط بحسب بورصة الدواجن، فوصل البط المولر والمسكوفي إلى 16.5 جنيه، والبيور إلى 11 جنيهاً، أما لحم البط الفرنساوي فاستقر بين 24 إلى 24.5 جنيه، ولحم البط المسكوفي فسجل 47 إلى 47.25 جنيه ولحم البط المولار بين31 إلى 32.5 جنيه.

سعر كتكوت البط

تراوح سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 6.5 إلى 7.5 جنيه، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم بين 14 و15 جنيهًا وكتكوت البط المولارعمر يوم تراوح سعره من 15 إلى 15,5 جنيه، والبط المسكوفي والمولار عمر 15 يومًا بـ22 جنيها.