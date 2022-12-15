خبير علاقات دولية: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تدعم انفتاح القارة على العالم

قال الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية، إنّ القمة الأمريكية الأفريقية هي نتاج وثمرة لجهود مصر خلال السنوات الماضية، إذ أولت مصر القارة الأفريقية اهتماما كبيرًا ووضعتها في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية، وتحركات الدبلوماسية المصرية بكافة المحافل الدولية في إطار إستراتيجية تقوم على مسارات متوازية متوازنة متكاملة.

مصر ضخت التنمية والازدهار لأفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وامل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن المسار الأول في استراتيجية للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا هي دعم العلاقات المصرية الأفريقية وتطوير الاستثمارات المشتركة، إذ توضح العلاقات البينية أن مصر عادت إلى أحضان أفريقيا، مشيرًا إلى دور مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 في ضخ الحيوية والتنمية والازدهار بالقارة الأفريقية، وتضمن هذا التحرك المصري إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها شأن كبير في تشبيك علاقات أفريقيا مع العالم الخارجي خاصة مع أمريكا.

مصر تدعم انفتاح أفريقيا على كل القوى الدولية دون تمييز

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أن من ضمن المسارات الأخرى للإستراتيجية التي تنتهجها السياسة الخارجية المصرية نحو أفريقيا والتي تسير بالتوازي مع بعضها البعض، مسار حشد مصر للدعم الدولي للقارة الأفريقية ودعم كل الدول الكبرى شرقًا وغربًا في إطار بناء شراكات متوازنة متعددة مع كافة القوي دون أن يكون هناك شراكة لقوى على حساب قوى أخرى، بل بالانفتاح على كل القوى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا واليابان.