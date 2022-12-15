خبير تغيرات مناخية: ارتفاع درجات بمصر رغم اقتراب فصل الشتاء مؤشر غير جيد

قال الدكتور علي قطب خبير التغيرات المناخية، إن شهادة المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي بنجاح مؤتمر المناخ cop27 الذي عقد الشهر الماضي بمدينة شرم الشيخ، أمر يضاف لجهود مصر في مواجهة تغيرات المناخ، لافتًا إلى أن مصر والدول الأفريقية تطمح في تعاون أكبر من قبل الدول الصناعية، إذ أن العالم أجمع أصبح يتأثر بالمناخ وما يطرأ عليه من تغيرات، فرغم أن مصر على مشارف فصل الشتاء مناخيًا يوم 21 ديسمبر المقبل إلا أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام ما بين درجتين إلى 3 درجات.

إرتفاع درجات الحرارة الحالية مؤشر غير جيد

وأضاف قطب في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وامل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بمصر ومختلف دول العالم والتغيرات المناخية بكافة أنحاء العالم مؤشر غير جيد، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية هي أكثر المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.

شراكات غير رابحة لحماية الإنسان وكوكب الأرض

وأوضح خبير التغيرات المناخية، أن دول العالم النامي بحاجة ماسة إلى التنمية وهو ما يتطلب شراكة تنفيذية واقعية من الدول الصديقة وغير الصديقة، لتحقيق التنمية من خلال مشروعات لا تستهدف الربح وجني الأموال إنما تستهدف الحفاظ على كوكب الأرض والإنسان.