قناة «القاهرة الإخبارية» انطلقت مع COP27 وتألقت في المونديال.. التميز مستمر

استطاعت قناة «القاهرة الإخبارية» أن تربح التحدى الأول لها وتحجز لنفسها مقعداً على الساحة الإعلامية العربية من خلال تغطيات كبرى أجرتها شبكة واسعة من المراسلين فى عواصم ومدن العالم الأكثر سخونة على مستوى الأحداث، بجانب استوديوهاتها الخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مع طاقم من الإعلاميين المحترفين لتصبح فى قلب كل الأحداث المهمة فى الوطن العربى والعالم.

تزامن إطلاق «القاهرة الإخبارية» فى نوفمبر الماضى مع استقبال مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ «COP27»، الذى شهد حضور أبرز ملوك ورؤساء وقادة دول العالم، وهو ما وضع القناة الوليدة بقيادة الإعلامى والكاتب أحمد الطاهرى فى اختبار صعب، خاصة مع وجود المئات من القنوات والوسائل الإقليمية والدولية، لكن ربحت الرهان ونجحت فى تقديم تغطية خاصة تليق بالحدث على المستوى الخبرى والتحليلى، بجانب إجراء لقاءات وتصريحات مع أبرز الشخصيات السياسية من بينهم نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى، التى تحدثت للقاهرة الإخبارية أثناء مؤتمر صحفى لها عن العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتنسيق المستمر بين البلدين.

القناة قدمت تغطيات احترافية لـ«قمة الجزائر وانتخابات الكونجرس وتفجيرات تركيا وأحداث باكستان وقصف بولندا بالصواريخ»

وعلى مدار شهر من انطلاقها شهد العالم مجموعة كبيرة من الأحداث الساخنة التى كانت حاضرة لحظة بلحظة على شاشة «القاهرة»، مثل قمة الجزائر، انتخابات إسرائيل، انتخابات الكونجرس، تفجيرات تركيا، أحداث باكستان، التقارب المصرى التركى، أزمة الصواريخ فى بولندا، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، حتى انطلاق كأس العالم 2022، وأصبح المشاهد فى قلب كل الأحداث فى الوطن العربى وعلى مستوى العالم، وربحت تحدى الوصول إلى الجماهير من خلال صياغة خطاب إعلامى جذاب بجانب الاهتمام بالصورة المرئية التى تعتبر بإمكانياتها طفرة حقيقية فى الإعلام المصرى.

وحققت القناة عدداً من الانفرادات فى القضايا والملفات التى قامت بتغطيتها، حيث كانت صاحبة السبق فى الإعلان عن عقد قمة مصرية تركية على هامش افتتاح كأس العالم فى العاصمة القطرية الدوحة بين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان، والتى استمرت لما يقرب من 40 دقيقة، وذلك بخلاف حوارات مهمة مع عدد من الشخصيات المهمة من بينها حوار مع رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، نجيب ميقاتى، وحوار للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وحوار مع إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالإضافة إلى لقاء مع عبير موسى رئيس الحزب الدستورى الحر فى تونس.

تغطية لحظة بلحظة لنتائج مباريات المونديال

ومع انطلاق كأس العالم لكرة القدم فى قطر، قدم مراسلو «القاهرة الإخبارية» تغطية لحظة بلحظة لنتائج المباريات، بالإضافة إلى رصد فرحة الجماهير بفوز منتخباتهم على الهواء مباشرة، بجانب الوجود فى المؤتمرات الخاصة بالفرق المشاركة فى المونديال، وإجراء لقاءات مع الشخصيات الكروية المهمة منها تصريحات من هيرفى رينارد المدير الفنى للمنتخب السعودى، بعد فوزهم التاريخى على منتخب الأرجنتين، وتأتى تلك التغطية من خلال برنامج «هنا المونديال» والذى يقدم قراءة تحليلية للمباريات وأداء اللاعبين من خلال مجموعة من أبرز المحليين الرياضيين فى الساحة.

وكان للأحداث الخفيفة حضور واضح على شاشة القناة، التى تهتم من خلال شبكة مراسليها حول العالم بتقديم عدد من الأحداث المختلفة للجمهور المصرى والعربى للاطلاع على ثقافات البلدان المختلفة، كان من بينها نقل احتفال العاصمة الأمريكية واشنطن بالعيد المئوى لإضاءة شجرة عيد الميلاد، كما أجرت كاميرا القناة جولة فى متحفى الأطفال والدبابات الملكى فى الأردن، والتنقيب عن الكنوز النفيسة فى باطن الأرض بالمغرب، بجانب تعريف المشاهدين بالمدن الجميلة فى الأقطار العربية من بينها تقرير استعرض مدينة «دهوك» العراقية.

لم يقتصر اهتمام «القاهرة» فى محتواها الإخبارى على الأحداث الإقليمية والدولية فقط، بل اهتمت بتغطية عدد من الأحداث المحلية المهمة منها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة وغيرها من الأحداث المحلية البارزة.