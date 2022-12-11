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«الكهرباء» لقناة الحياة: وقعنا اتفاقيات في cop27 لاستثمار 34 مليار دولار بطاقة الرياح

كتب:

شريف سليمان
08:44 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر وقعت مذكرات تفاهم للاستفادة من طاقة الرياح في قمة المناخ cop27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بإجمالي 28 ألف ميجا وات، في حدود 34 مليار دولار، وتتيح 50 ألف فرصة عمل، وتخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 65 مليون طن سنويا.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «من بين هذه المشروعات، مشروع نتعاون فيه مع الإمارات بطاقة 10 جيجا وات، بما يقرب من 12 مليار دولار، ووفر 30 ألف فرصة عمل خلال الإنشاءات و3200 فرصة بعد التشغيل».

 

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