إصابة 31 شخصا في تصادم سيارتين وانقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 31 شخصا في حادثي تصادم سيارتي ميكروباص وانقلاب أتوبيس بمدينتي بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 12 شخصا في انقلاب أتوبيس

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد انقلاب أتوبيس على طريق «العاشر من رمضان- الروبيكي»، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات وكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

إصابة 19 شخصا في تصادم سيارتين

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تصادم سيارتي ميكروباص على «طريق بلبيس- الزقازيق»، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد سبب وقوع الحادث.