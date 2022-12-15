الجمارك الهولندية تحبط محاولة تهريب طن كوكايين بقيمة 100 مليون دولار

أحبطت مصلحة الجمارك في هولندا محاولة تهريب 1.3 طن من مخدر الكوكايين مخبأة في حاويتين تحملان الموز بميناء «فليسينجن» الهولندي.

المدعي العام الهولندي: الحاويتان من الإكوادور

وتخص الحاويتان شركة في البلدة الساحلية لا علاقة لها بالشحنة غير القانونية، حسبما قال مكتب المدعي العام الهولندي في وقت متأخر يوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام هولندية.

تقسيم الكوكايين في عبوات تزن كيلوجرام

وأضاف مكتب المدعي العام الهولندي في بيان: «أن الحاويتين وصلتا إلى فليسينجن قادمتين من الإكوادور مرورا بميناء أنتويرب البلجيكي في الطريق»، مشيرا إلى أن المحققين يقدرون القيمة السوقية للمخدرات بنحو 95 مليون يورو بما يعادل 101.2 مليون دولار، وتابع البيان: «تم تقسيم الكوكايين في عبوات تزن كيلوجرام واحد وتم تدميرها بعد ذلك».

وتقوم وحدة خاصة تتألف من قوات الشرطة البحرية والجمارك والتحقيقات المالية ومكتب المدعي العام في هولندا بالتحقيق في القضية التي أثارت ضجة إعلامية بالأمس.