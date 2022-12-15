«التضامن»: تسليم أكثر من 1000 مشروع للمستفيدين ضمن برنامج «فرصة»

أكد برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم أكثر من ألف و93 مشروعا بإجمالي تكلفة 6 ملايين و723 ألف و252 جنيها.

إجمالي مشروعات برنامج فرصة

وأضافت وزارة التضامن على الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تنفيذ العديد من قوافل التمكين الاقتصادي من بينها الآتي:

- محافظة الغربية تم تسليم 62 مشروعا.

- محافظة الدقهلية تم تسليم 60 مشروعا.

- محافظة المنوفية تم تسليم 51 مشروعا.

- محافظة الفيوم تم تسليم 74 مشروعا.

- محافظة القاهرة تم تسليم 85 مشروعا.

- محافظة الأقصر تم تسليم 116 مشروعا.

- محافظة أسيوط تم تسليم 308 مشروعا.

- محافظة الإسماعيلية تم تسليم 71 مشروعا.

محافظة البحر الأحمر تم تسليم 87 مشروعا.

- محافظة البحيرة تم تسليم 51 مشروعا.

- محافظة دمياط تم تسليم 85 مشروعا.

- محافظة السويس تم تسليم 43 مشروعا.

استهداف الأسر القادرة على العمل من مستفيدي تكافل وكرامة

واكدت التضامن على الموقع الرسمي لها، أن برنامج «فرصة»، يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 حتى 55 عاما، الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.