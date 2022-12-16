مواعيد وإجراءات تسليم أراضي مدينة «غرب أسيوط».. اعرف المستندات المطلوبة

يستعد جهاز مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، لتسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان متميز عمارات» بالمجاورة الثالثة بالحي الأول، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني «Online»، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق 18/12/2022، ويستمر تسليم قطع الأراضي حتى يوم الخميس الموافق 22/12/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات تسليم أراضي «الإسكان» بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وجهاز المدينة.

المستندات المطلوبة لتسليم أراضي «الإسكان» بمدينة «غرب أسيوط»

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- خطاب البنك بالتخصيص.

مواعيد تسليم أراضي «الإسكان» بمدينة «غرب أسيوط»

- تسليم قطع الأراضي من 10 : 222، يوم الأحد 18/12/2022.

- تسليم قطع الأراضي من 229 : 330، يوم الإثنين 19/12/2022.

- تسليم قطع الأراضي من 331 : 442، يوم الثلاثاء 20/12/2022.

- تسليم قطع الأراضي من 444 : 494، يوم الأربعاء 21/12/2022.

- تخصيص يوم الخميس الموافق 22/12/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المقررة.

إجراءات تسليم أراضي «الإسكان» بمدينة «غرب أسيوط»

- يتم الحضور للاستلام شخصياً.

- يصرح للمخصص له قطعة الأرض بتوكيل من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحرص على طرح قطع أراضي عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على قطعة أرض، كى لا يتعرضوا لعمليات النصب التى يقوم بها بعض سماسرة الأراضي، حيث تطرح هذه الأراضي وفقا لشروط معينة، أبرزها ألا يكون المتقدم للحجز حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية من قبل، وأن يكون المتقدم للحجز من قاطنى المدينة المطروح بها قطعة الأرض أو من العاملين فيها.