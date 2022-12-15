تأجيل محاكمة 3 أشقاء وابن عمومتهم بتهمة ضرب صهرهم في الفيوم

أجلّت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، محاكمة 3 أشقاء ونجل عمهم، لاتهامهم في قضية الشروع في قتل زوج شقيقتهم، إلى دور الانعقاد من شهر يناير المُقبل، وذلك لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

ويأتي ذلك في القضية رقم 10607 جنايات مركز طامية لسنة 2022، والمقيدة برقم 1373 كلي الفيوم لسنة 2022، والمتهم فيها كل من «عادل.ع.ع.م»، محبوس، و«محمود.م.م.م»، محبوس، و«محمد.ع.ع.م»، هارب، و«ياسر.ع.ع.م»، هارب.

ضربوا زوج شقيقتهم بعدما اعتدى عليهم

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 مايو 2022، في شهر رمضان المُاضي، حيث أبرح الأشقاء الثلاثة ونجل عمهم، زوج شقيقة الثلاثة متهمين وابنة عم الرابع، على طريق القاهرة- الفيوم، وذلك انتقامًا لشقيقتهم التي تعدى عليها زوجها بالضرب إثر نشوب خلافات زوجية بينهما، فلم يتحمل الأشقاء رؤية شقيقتهم في تلك الحالة وقرروا الانتقام لها.

وتربص الأشقاء الثلاثة ونجل عمهم لزوج شقيقتهم ويدعى «وليد.ع.م»، 30 سنة، ومقيم في سنورس، أثناء عودته من عمله كفني لحام في أحد شركات صناعة الورق بمنطقة كوم أوشيم، وانتظروه على طريق «القاهرة- الفيوم» عند الكيلو 72 بعد الإفطار، وما أن رأوه طاردوه حتى أسقطوه أرضًا بدراجته النارية، ثم أبرحوه ضربًا.

وقال المجني عليه خلال التحقيق معه، أنّه فوجئ بتروسيكل و«توك توك» يطارداه حتى أوقعاه أرضًا بدراجته النارية، ثم اعتدوا عليه بالضرب بواسطة قطعة حديدية طويلة، وبأقدامهم وأيديهم حتى فقد الوعي، وتجمهر الأهالي وطلبوا له الإسعاف ونقلوه إلى مستشفى الفيوم العام.

استئصال الطحال

وجرى نقل الزوج في حالة صحية سيئة إلى المستشفى، وقام الأطباء باستئصال الطحال المتهتك للبطن بجوار المعدة، وأبلغوا الشرطة التي حررت المحضر اللازم حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وجرى العرض على النيابة.

وتمكنت قوات أمن الفيوم، من ضبط اثنين من المتهمين فيما هرب اثنان آخران لم يتم ضبطهما إلى الآن.

وأحيل المتهمون الأربعة إلى محكمة الجنايات، والتي نظرت أولى جلسات محاكمتهم، وقضت بتأجيل المحاكمة للشهر المُقبل لسماع الدفاع عن المتهمين.