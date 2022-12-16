خطوات تقدم الجمعية الأهلية بطلب لتلقي أموال عينية داخل مصر

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن خطوات تقدم الجمعية الأهلية لطلب تلقي أموالا عينية من داخل الجمهورية يكون من خلال العديد من الخطوات، حيث يتم يتم تقديم طلب تسجيل الأموال العينية التي تلقتها الجمعية خلال ثلاثة شهور من تاريخ التلقي طبقاً للمادة «41» من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.

تفاصيل طلب تلقى أموال عينية

وأضافت التضامن على الموقع الرسمى للمنظومة تنظيم العمل الأهلى ، أن طلب تلقى أموال عينية يتم من خلال الخطوات التالية :

- الدخول على الموقع الرسمى للمنظومة من الرابط المرفق هنا .

- الضغط على الخدمات الإلكترونية .

- الضغط على خدمة طلب تلقى أموال عينية من داخل الجمهورية.

- اختيار خطوات تنفيذ الخدمة ، وبدء الخدمة .

- يطلب من المستفيد اسم المستخدم وكلمة المرور .

- فى حالة التسجيل كمستخدم جديد يطلب منك بيانات «البريد الالكتروني، كلمة المرور،تأكيد كلمة المرور، اختيار شخص إعتباري أو طبيعي، كتابة الاسم، الوظيفة، اختيار الجنسية ، رقم جواز السفر ، تاريخ انتهاء جواز السفر، رقم التليفون أو الموبايل ، العنوان ، رقم الفاكس » ، ثم الضغط على تسجيل .

- آخر خطوة هى التقديم على طلب تلقى أموال عينية من داخل الجمهورية.

حجم تراخيص جمع المال خلال 4 سنوات

وفى هذا السياق أوضحت التضامن فى تقرير صادر عنها ، حجم تراخيص جمع المال التى تم الحصول عليها فى الفترة من 2019 وحتى 2022 كالتالى :

عام 2019 حصلت 148 جمعية على 148 ترخيصا بقيمة 5 مليارات و129 مليون جنيه .

- عام 2020 حصلت 178 جمعية على 178 ترخيصا بقيمة 5 مليارات و655 مليون.

- عام 2021 حصلت 205 جمعية على 205 تراخيص بقيمة 6 مليارات و692 مليون جنيه .

- عام 2022 حصلت 272 جمعية على 272 ترخيصا بقيمة 5 مليارات و27 مليون جنيه.