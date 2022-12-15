القبض على عامل ونجله أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول، بمديرية أمن القاهرة بوجود أعمال تنقيب عن آثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

التنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى

بالانتقال والفحص أمكن ضبط عامل ونجله، مقيمين بدائرة القسم حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى داخل العقار محل الواقعة، ملك أحدهما، وعُثر بداخله على «حفرة، الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب»، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.