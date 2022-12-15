خبير استشعار عن بُعد لقناة القاهرة الإخبارية: الكوارث الطبيعية تتسارع

قال الدكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وخبير الاستشعار عن بُعد ونظم علوم الأرض في جامعة تشابمان الأمريكية، إنّ العالم يواجه مشكلة كبيرة جدا وهي التغيرات المناخية التي تم رصدها على مدار العقود الماضية، ولكي يمكننا مواجهة التغيرات المناخية لابد من معرفة ما يمكن ان نتوقعه في المستقبل من خلال استخدام نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة مثل التقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من أجل دراسة الماضي والحاضر حتى نتحدث عما يحدث في المستقبل.

خطورة الوقود الأحفوري

وأضاف العسكري خلال تصريحات ببرنامج "مستقبل العالم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": «شاهدنا وجود تأثيرات كبيرة جدا مثل استخدامات الإنسان للوقود الأحفوري والكوارث الطبيعية التي نرى التسارع في حدوثها على مستوى العالم، نحن الآن نعيش عصرا تحدث فيه ظواهر طبيعية جامحة لها تأثيرات جامحة في كل قارات العالم».

تأثيرات التغيرات المناخية عالمية

وتابع نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن تأثيرات التغيرات المناخية عالمية، حيث إن الكل متأثر ويعاني من التغيرات المناخية، ولكي نتعامل مع ما يمكن أن يحدث في المستقبل لابد من توقع ما هي الظواهر التي يمكن أن تحدث في المستقبل، وهنا يأتي دور العلم والدارسين باستخدام نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد، لأنه من خلال الأقمار الصناعية يمكننا رصد ما حدث في الماضي وما يحدث الآن في الحاضر.