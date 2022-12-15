قناة القاهرة الإخبارية تبرز تقرير «الوطن» عن زيادة صادرات مصر إلى إفريقيا

أبرز برنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، الخبر الذي نشره موقع «الوطن»، بعنوان «الحكومة: نستهدف زيادة صادرات مصر لإفريقيا إلى 15 مليار دولار».

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.

حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.