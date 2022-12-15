قناة القاهرة الإخبارية تبرز حالة الطقس في العالم: أمطار رعدية بالسعودية

استعرض برنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر وعدد من العواصم العربية والعالمية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا، ويسود طقس غير ستقر المملكة العربية السعودية، مع فرص أمطار تفرقة ورعدية في بعض الأوقات على أجزاء غرب وجنوب غرب المملكة نهارًا، وفي الليل تستمر فرص هطول الأمطار الخفيفة على غرب وجنوب غرب ووسط المملكة.

وفي الأردن، تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بواقع 3 درجات المئوية، ويتوقع أن يكون الطقس لطيفا وغائما جزئيا بوجه عام أثناء النهار، وفي فترة الليل يكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس لطيف دولة العراق في أغلب المناطق وبارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفي الليل يسود طقس بارد في مختلف المناطق وشديد البرودة فوق المرتفعات الشاهقة، واستعرضت الإعلامية داليا أبو عميرة درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية والعالمية.

القاهرة العظمى 26 الصغرى 15

القدس العظمى 18 الصغرى 9

الرياض العظمى 27 الصغرى 14

عمان العظمى 19 الصغرى 9

أبو ظبي 27 الصغرى 21

تونس العظمى 28 الصغرى 13

بكين العظمى -1 الصغرى -13

موسكو العظمى -5 الصغرى -7

لندن العظمى 1 الصغرى -5