رحمة حسن «أيقونة جمال».. فشلت في الحقوق وصاحبة السعادة نصحتها بدراسة الطب

جمالها المعهود ورقتها خطفت الأضواء، فدخلت قلب جمهورها بسرعة وحظيت بقاعدة شعبية عريضة، وفي استطلاع رأي ببرنامج «صاحة السعادة» حصلت الفنانة رحمة حسن، على لقب أيقونة الجمال وفتاة أحلام الشباب، وهو الأمر الذي استغربته الفنانة لكونها لم تقدم أعمالا تجد صداها لدى الجمهور ويتذكرها بها في هذا الوقت: «أنا حاسة الناس ما تعرفنيش أصلاً.. بشوف حب الناس ليا في الشارع بس لسة بدري على إني أكون أيقونة».

رحمة حسن استمرت في كلية الحقوق طويلا

وتحتفل الفنانة رحمة حسن اليوم بعيد ميلادها الـ34، فهي من مواليد 15 ديسمبر 1988، والتحقت بأدكاديمية لتدريس الكمبيوتر، ثم قررت الالتحاق بالتعليم الجامعي إلى جانب العمل، فالتحقت في كلية الحقوق بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة، ونجحت في الفرقة الأولى والثانية، وبعدها انشغلت في العمل فلم تنتظم في الحضور، ولم تتخرج حتى إجراء هذا الحوار منذ 6 سنوات، وفقا لها: «بقالي كتير أوي فيها مش عارفة من امتى قاعدة في حقوق ومش بروحها»، وأوضحت أنها اختارت دراسة الحقوق لإعجابها بالاسم وكان بإمكانها دراسة الإعلام أو أي مجال أخر، وتسعى للدراسة بمجال آخر وهو ما دفع «صاحبة السعادة» أن ترد عليها بطريقة مرحة: «ادخلي طب بيطري».

رحمة حسن دخلت مجال الفن بالصدفة كموديل أغاني

دخلت الفنانة رحمة حسن مجال الفن صدفة عام 2007، عن طريق مخرج ناشئ مقرب من أصدقائها عرض عليها أن تكون موديل في أول أغنية يخرجها، وبعدها بدأت تشارك في الإعلانات، وكان أول عمل فني لها فيلم «العالمي»، ثم انطلقت في العديد من الأعمال الفنية من بينها في فيلم «سمير وشهير وبهير» ودورها في مسلسل «سابع جار» والذي نالت فيه إشادة الكثيرين فضلاً عن الجدل الذي أحدثه نظراً لطبيعة دورها الذي يرسخ فكرة الزواج المؤقت لتحقيق حلم الإنجاب.

ومؤخرًا تعرضت الفنانة رحمة حسن لـ«عضة كلب جيرمن شيبرد»، وخضعت على إثرها للعلاج وتلقى الأمصال الخاصة وعقب هذه الحادثة شاركت في لجنة تحكيم مسابقة «ملكة جمال مصر لعام 2022».