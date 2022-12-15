ضوابط وضع بنوك الأسئلة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

يستعد 3 ملايين طالب لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل، بحسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والتي على أساسها بدأت الجامعات تجهيز بنوك الأسئلة، فما هي مراحل إعداد هذه البنوك بالتفصيل؟

الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، حدد مراحل إعداد بنوك الأسئلة، تزامنًا مع استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ بتشكيل فريق إدارة بنك الأسئلة من مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات المقرر الدراسي المستهدف بناء بنك الأسئلة له بالإضافة إلى الخبراء في مجال التحليل الإحصائي.

تفاصيل إعداد بنوك الأسئلة

وأشار في تصريح لـ «الوطن»، إلى أن المرحلة الثانية في إعداد بنوك الأسئلة، بحسب ما رواه «عبدالرشيد» لـ«الوطن»، في تحديد الإطار المرجعي للعمل، حيث يحدد فريق إدارة بنك الأسئلة في هذه المرحلة الإطار المرجعي للعمل في ضوء نواتج التعلم المستهدف تنميتها لدى الطلاب، كما يحدد الهدف من استخدام مفردات الأسئلة الاختبارية، علاوة على تحديد خطة العمل وتحديد المدى الزمني لتنفيذها.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة في إعداد البنوك، هي بناء مفردات بنك الأسئلة، وفي هذه المرحلة يتم تحديد نواتج التعلم المستهدفة لمحتوى المقرر الدراسي وتحديد المفردات الاختبارية لقياس كل ناتج، بالإضافة إلى إعداد بطاقة تعريفية لوصف المهام المتضمنة بكل مفردة اختبارية، وتتلوها المرحلة الرابعة التي تتمثل في التحكيم على درجة جودة المفردات المتضمنة في بنك الأسئلة.

ما الهدف من التجريب الاستطلاعي لمفردات الاختبار

وأضاف أن المرحلة الرابعة تتضمن عرض المفردات التي تم التوصل إليها في صورتها المبدئية على مجموعة من الخبراء في المتخصصين في مجال المقرر المستهدف إعداد بنك الأسئلة له من غير المشاركين في فريق الإعداد، بهدف التعرف على آرائهم من حيث الصدق الظاهري لمفردات الاختبار وشمول عناصرها لجوانب التعلم المتضمنة بكل وحدة تعليمية يتضمنها المقرر الدراسي.

أما المرحلة الخامسة، فتضمن التجريب الاستطلاعي لمفردات الاختبار على عينة استطلاعية من الطلاب بهدف تحديد درجة ثبات مفردات الاختبار وحساب مستوى السهولة والصعوبة ومعامل التمييز لكل مفردة من مفردات الاختبار، تليها المرحلة السادسة وهي مرحلة إدخال البيانات والتخزين الإلكتروني للمعلومات الخاصة بمفردات الاختبارات لإعداد قوائم بنك الأسئلة ليسهل عملية إدارة بنك الأسئلة وتقويم محتواه وتطويره وتحسينه بصفة مستمرة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أنه يمكن استخدام عدة برامج إلكترونية لتصميم بنك الأسئلة وتخزين بياناته ومفرداتها الاختبارية، ويعد برنامج الإكسل أهم هذه البرامج وأيسرها، حيث يمكن الاستفادة منه بدرجة كبيرة في عملية إدارة بيانات بنوك الأسئلة وإجراء الكثير من المعالجات الإحصائية والمنطقية على البيانات، وتوظيف الدوال التي يوفرها هذا البرنامج في تسهيل عملية إدارة بنوك الأسئلة.