«الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الجمعة.. وتحذر السائقين من الشبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس خريفي لطيف على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، خلال ساعات النهار، كما تنخفض درجات الحرارة بقيمة درجة أو درجتين في بعض المدن، نظرا لامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يصاحبه كتل هوائية جنوبية غربية وجنوبية شرقية.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة الطقس غدا ستكون معتدلة الحرارة، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس باردا في الصباح الباكر وساعات المساء المتأخرة.

وحذرت «الأرصاد» السائقين على الطرق من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتسجل درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 16 ديسمبر، على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 24 - 15

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 13

- السلوم 25 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 21 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 17

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 26 - 12

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20