«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس في الأيام الأخيرة لفصل الخريف

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الانخداع بالارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال آخر أيام فصل الخريف، حيث أنها فترة مؤقتة وفقا لما كشفت عنه الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

كما حذرت عضو الأرصاد الجوية، عبر «الوطن»، من خطورة تخفيف الملابس الشتوية في تلك الفترة لمن قاموا بالفعل بارتداء ملابس الشتاء، خاصة الأطفال أو الذين يتوجهون لأعمالهم في ساعات الصباح الباكر، قائلة: يجب أن نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية، وذلك خلال فترتي الصباح والمساء، كما يجب أن يكون معنا جاكت في حالات الخروج من المنزل في فترات الليل المتأخرة أو ساعات الصباح الباكر، لارتدائه في حالة الشعور بانخفاض درجات الحرارة».

واضافت «غانم»، أن الخريف، هو فصل التقلبات الجوية خاصة في درجات الحرارة غير المستقرة، ما بين ارتفاع وانخفاض أحيانا، خاصة أننا في الأيام الأخيرة من الفصل، حيث تفصلنا 5 أيام فقط عن الشتاء.

وأشارت عضو هيئة الارصاد الجوية، إلى أنّ الارتفاع المؤقت الموجود في درجات الحرارة خلال تلك الفترة، يأتى نظرا لتاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي قادم على سطح الأرض، يصاحبه كتل هوائية، تجمع ما بين كتل جنوبية الغربية وكتل جنوبية الشرقية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2-3 درجات على عدد من المدن المختلفة خاصة جنوب البلاد، خلال فترات النهار، وهى ستظل مستمرة معنا حتى مطلع الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة اليوم

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 24 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 27 - 19

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 25 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 22 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 14

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 26 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 24 - 20