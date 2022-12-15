وزير البترول: مشروع لإنشاء أول مصفاة للذهب بقيمة 100 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توجه الدولة لإنشاء أول مصفاة للذهب في مصر، إذ أعدت الحكومة ووزارة البترول دراسة متكاملة عن أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم، بالصحراء الشرقية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني للاستثمار في إنشاء أول مصفاة دهب بتكلفة تصل الى 100 مليون دولار بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب

جاء ذلك ردا على النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة برئاسة حسام عوض الله، إذ طالب بتوضيح من وزارة البترول، حول مصير مصفاة الذهب التي أعلنت عنها الحكومة، وما الخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الشأن، مشددا على أهميتها لحماية الذهب المصري، خاصة أن المصفاة ستكون معتمدة دوليا، ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم، وختمه بالكود الدولي «9999».

وقال الملا، إن التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة تصل إلى 100 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار، وأن الهدف من إنشاء هذه المصفاة، هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم.

ولفت وزير البترول، إلى أن الوزارة لم تبدأ في المشروع بعد، وتعمل على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب، وسيتم عرضها للمستثمرين للمشاركه لزيادة قيمة إضافية، مؤكدا التطوير الهيكلي لقطاع التعدين، ودعم هيئة التعدين للتعامل مع الشركات الأجنبية والاستثمارات الكبرى، وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، وليست خدمية، لتستطيع القيام بدورها، وفك القيود وزيادة الصلاحيات.

تعاقدات مع 7 شركات عالمية

وأضاف الوزير، أن هناك تعاقدات مع 7 شركات عالمية، للعمل لأول مرة في مصر، وشركات أجنبية للتنقيب عن الذهب، ولابد من خطط ودراسات واستثمارات محددة لتنظيم عمليات التنقيب.

وشدد الملا، على أهمية التسويق العالمي للاستثمارات في التعدين، وتم عمل أول مؤتمر التعدين وزيادة استثمارات الحفر والاستكشاف، مشيرا إلى أن الناتج القومي من التعدين لم يكن يزيد عن نصف في المائة، ووصل الآن الى حوالي 5%، وهناك استراتيجيات للاستخراج والعمل والتشغيل لكل الصناعات التعدينية وليس الذهب فقط، لإضافة قيمة مضافة، وعدم تصدير المواد خام، مشيرا إلى عمل دراسات بالتعاون مع البنك الدولي، وعمل مراكز تصنيع ومجمعات صناعية، بالقرب من مراكز الإنتاج.

8 مشروعات لتطوير وإنشاء مصافي بترولية

وأكد الملا، أن هناك 8 مشروعات لتطوير وإنشاء مصافي ومعامل تكرير لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وهناك زيادة إنتاج تصل الى 700 ألف طن من البنزين، من خلال تطوير وإنشاء المصافي، ومعامل تكرير البترول باستثمار كبيرة لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليا.

وقال وزير البترول، إن هناك توسعات في شركة ميدور وشركة أسيوط للبترول، وأن توسعات شركة ميدور، تضيف زيادة 3 ملايين طن من البنزين والسولار، باستثمار 2 مليار دولار لزيادة إنتاج السولار والبنزين.