ضبط 2533 نسخة من كتب تعليمية وروائية داخل مكتبة بالجيزة دون تفويض

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 2533 نسخة من الكتب التعليمية والروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية في إحدى المكتبات بالجيزة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة في دائرة قسم شرطة الجيزة، ببيع وتصوير العديد من الكتب التعليمية والروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره عُثر بداخلها على 2533 نسخة من الكتب التعليمية والروائية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المذكور، أقر بارتكابه تلك المخالفات بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.