تحويلات مرورية لتنفيذ صيانة ورفع كفاءة كوبري أحمد عرابي بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ بعض أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري أحمد عرابي، ما يستلزم الغلق الكلي لمنزل كوبري أحمد عرابي أعلى شارع السودان، بالإتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري ونفق أحمد عرابي، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال، على مدار 24 ساعة لمدة 45 يوما، ابتداءا من الساعة 1 صباح الجمعة، حتى صباح الاثنين الموافق 30/1/2023.

وأعلنت «المرور»، إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات القادمة من شارع أحمد عرابي، وترغب بالسير إتجاه الطريق الدائري ونفق أحمد عرابى، تقوم بالنزول إتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق ميدان مدينة الأمل- المطار- إمبابة.

استكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل، ثم الدخول يسارا إتجاه شارع مدينة الأمل، وصولاً حتى محور أحمد عرابي «بعد استحداث فتحة دخول بعرض 20 مترا، تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل، ومحور أحمد عرابى» .

الدخول يميناا بمحور أحمد عرابي إتجاه نفق أحمد عرابي والطريق الدائري.

وتعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.