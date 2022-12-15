كشف غموض لغز العثور على جثة شخص بالعمرانية

كشفت مباحث العمرانية، لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية ملفوف بطانية، ومربوط بحبل ويرتدى كامل ملابسه تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية بترعة الزمر شارع الزهراء.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى، لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة.

وبالبحث والتحري وفحص مكان الواقعة، وخطوط سير أقدام وهروب الجناة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، وكاميرات المراقبة، أسفرت جهود البحث أن مرتكب الواقعة كل من «س. ع» عامل بمحل كبابجي 46 سنة، مقيم دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى 7 قضايا، شقيقه «خ. ع» 53 سنة فرد أمن ومقيم الفيوم، ألقى القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما، واقعة التخلص على الجثمان، إذ قرر الأول أنه صديق المتوفى، وبينهم معاملات مالية وحصلت مشادة بينهما، شعر اثناءها «المتوفى»، بحالة إعياء وأخبره بأنه مريض بالقلب وعقب ذلك توفى فى الحال، فاستعان الاول بالثاني، وقاموا بوضع الجثمان داخل بطانية، ثم داخل كرتونة، واستوقفا توكتوك، وتخليا عن الجثة خشية أن يتهما بقتله، ثم استقلا توكتوك آخر وعاد إلى سكنهم بدائرة القسم.

وأمكن باستكمال الفحص، تحديد المتوفى، ويدعى «س. ص» 57 سنة، جزار ومقيم العجوزة، تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.