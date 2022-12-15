انقلاب حمولة سيارة تريلا «مشروبات غذائية» بالهرم

انقلبت حمولة سيارة تريلا أثناء التفافها، بعد نزلة الرماية أمام المتحف المصري بدائرة القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب حمولة سيارة تريلا أثناء التفافها بعد نزلة الرماية المتحف المصري دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث المقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة الهرم، وبالانتقال تبين أن التريلا قيادة سائق 39 سنة، مقيم البحيرة، قرر أنه قادم من مصنع للمشروبات الغازية من مدينة السادات، متجه لمخزن الشركة بمدينة نصر القاهرة، وأثناء التفافه بالدوران، فوجئ بانقلاب الحمولة عبارة عن عدد من الكراتين المشروبات الغازية.

وجار العمل على رفع الحمولة، وتسهيل حركة المرور، ولم يؤثر على تعطل الطريق العام.