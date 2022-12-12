إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «بني سويف- الزعفرانة»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «بني سويف- الزعفرانة»، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة، نتح عنه إصابة 5 أشخاص.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة، كل من القمص افرايم عادل، 27 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء عيسى كي، 24 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكرولس مبروك نجيب، 17 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، واندرو يعقوب سعد الله، 22 عامًا، بكدمات بالكتف الأيمن، وانمطاس فريد رواي، 29 عامًا، صيدلي، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم يقيمون في محافظة سوهاج.

وجاري إسعاف المصابين بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، فيما قامت معدات الوحدة المحلية والمرور برفع آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.