مصطفى قمر لـ أنغام: فاكر مشاهد من حياتي وأنا عندي 4 سنين

كشف الفنان مصطفى قمر، عن طفولته وحياته الشخصية، قائلا إنه متذكر مشاهد من طفولته، عندما كان يبلغ من العمر 4 سنوات، فكان يسكن في منطقة شعبية بالإسكندرية، تحديدا بمنطقة المنشية في «بحري».

عشت في حي سبورتنج 20 عاما

وأضاف مصطفى قمر، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن عائلته كانت تسكن في نفس العمارة، «كانت أحاسيس حلوة متتكررش، وذكريات كثيرة للغاية، ونقلنا سكننا من هذه العمارة عندما كنت أبلغ 6 سنوات ونصف إلى منطقة سبورتنج وهو حي راقي، وعشت هناك لمدة 20 عاما».

وتابع: «المزيكا ظهرت لي خلال دراستي في الصف الرابع الابتدائي من خلال معلمته التي كانت تدعى أم كلثوم، فطلبت من الطلاب العزف على آلة المندولين فرفعت يدي رغم أنني أشعر بالكسوف، ولكن بعدما تعلم المزيكا اختلفت شخصيتي».

والدي اشترى لي أول جيتار من بائع روبابيكيا

وواصل: «اشترى لي والدي جيتار من بائع روبابيكيا، وتعاملت مع صاحب محل يدعى (مسيو بيبي) لتصليح الآلات الموسيقية، كان رجل عبقري، ومن هنا بدأت علاقتي بالمزيكا».