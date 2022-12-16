أسعار الكتاكيت والبط والسمان في بورصة الدواجن اليوم.. الهجين بـ2.5 جنيه

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن اليوم، أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها «أبيض، بلدي وهجين»، وكذلك أسعار البط المسكوفي والبيور والسمان.

وقال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الكتاكيت والبط والسمان، يسعى الكثيرون من أصحاب المزارع والمربين لمعرفتها، كونها تساعدهم في تحديد المصدر الذي يعتمدون عليه في شراء احتياجاتهم، حسب السعر والجودة والنوع.

أسعار الكتاكيت اليوم

وذكر بيان البورصة الرئيسية، أنّ سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 1.75 جنيه إلى جنيهين، والساسو بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي بين 2.60 وجنيهين، أما الكتكوت الهجين بلغ 2.5 جنيه والفيومي 2.5 جنيه، و«الفيومي على وشه» 3 جنيهات.

أسعار البط المسكوفي

تراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم بين 14 و15 جنيهًا، والفرنساوي بين 6.5 و7.5 جنيه، المولار بين 15 و15.5 جنيه.

وسجلت أسعار البط المولر 16 جنيهًا والمسكوفي 16 جنيهًا والبيور 11جنيهًا، أما لحم البط المولار من 31 إلى 32.5 جنيه،المسكوفي 47 جنيهًا والفرنساوي 24 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

السمان الأسمر 2.5 جنيه.

الأبيض الهجين 2.75 جنيه.

الهجين البياض 5.5 جنيه.

السمان عمر 14 يومًا بـ 4.5 جنيه.