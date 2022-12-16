حبس مسجل خطر أنهى حياة مواطن في الغربية.. قانوني يوضح العقوبة 

أمرت جهات التحقيق بالغربية بحبس مسجل خطر لاتهامه بقتل أحد المواطنين بسبب خلافات مالية بينهما، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عقب ورود بلاغ إلى قسم شرطة ثانٍ المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بوصول سائق «توك توك» مقيم بدائرة القسم مُصابا بجرح طعني بالصدر، وتوفي في أثناء إسعافه واتهم والده سائق «توك توك»، له معلومات جنائية، مقيمًا بدائرة القسم بالتعدي على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

وعن العقوبة المقررة، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الفقرة 2 من المادة 234، من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».