نظام سداد شقق تطوير عواصم المحافظات.. 75 ألف جنيه مقدم حجز

نظام سداد شقق تطوير عواصم المحافظات وكراسة الشروط، تلك التفاصيل التي ينتظرها الكثيرون من الراغبين في شراء تلك الوحدات السنوية، حتى يكونوا على أتم الاستعداد للتقديم فور فتح باب حجز شقق تطوير عواصم المحافظات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، نظام سداد شقق تطوير عواصم المحافظات وكراسة الشروط، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نظام سداد شقق تطوير عواصم المحافظات

وبحسب كراسة شروط وحدات مشروع دارة، فإنّ نظام سداد شقق تطوير عواصم المحافظات، جاءت كالتالي:

سداد جدية حجز وقدره 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 600 جنيه مصروفات التسجيل. استكمال سداد نسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز على الموقع الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز «سويفت – ACH»، تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان من أي فرع من فروع البنك في حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وبالنسبة للعملاء المسددين نقدًا، يمكنهم فتح حسابات لدى الفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي. سداد نسبة 15% من إجمالي ثمن شقق تطوير عواصم المحافظات، خلال سنة ميلادية «12 شهرًا»، تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاستكمال على دفعات ربع سنوية متساوية. سداد 15% من إجمالي ثمن الوحدة، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة 8% من قيمة الوحدة الموضحة بالشروط العقارية في كراسة الشروط، يتم سدادها عند التعاقد واستلام الوحدة، على أن توضع منها نسبة 7%، كوديعة بنكية تدر عائدًا لاستخدامها لأعمال الصيانة، فيما يتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بنسبة 1% لأعمال الصيانة عن العام الأول لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام. باقي ثمن الوحدة نسبة الـ 55% من إجمالي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات، أو 7 سنوات، وفقًا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ التعاقد على الوحدة على أن يتم تقديم شيكات بنكية آجلة بها عند التعاقد. في حالة رغبة العميل، التعامل بنظام التمويل العقاري، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الثلاث سنوات، يُستحق القسط الأول منها بعد 3 شهور من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل لمن ينطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات، ووفقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم به دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقًا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح. في حالة التأخر عن سداد أي دفعة قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب فائدة تأخير تعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى 2.5% غرامة تأخير من قيمة القسط المتأخر، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

الشروط المالية لشقق عواصم المحافظات

أسعار الوحدات الموضحة وفقًا للجداول المرفقة بكراسة الشروط شاملة نسب التميز.

سداد قيمة وديعة الصيانة المقررة (8%) من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة عند استلام الوحدة.

يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية «عداد غاز، عداد كهرباء وعداد مياه وتليفون» متى قام الصندوق بتوصيلها للوحدة.

أسعار شقق عواصم المحافظات

وبحسب كراسة الشروط فإنّ أسعار شقق عواصم المحافظات، تبدأ من 9 آلاف ونصف جنيه للمتر الواحد، وتصل إلى 20 ألف جنيه بحسب المكان والمساحة ومدى تميز الوحدة.

وتشمل المرحلة الأولى من شقق تطوير عواصم المحافظات، 1284 شقة فاخرة كاملة التشطيب موزعة على 9 محافظات: وهي «المنوفية، الفيوم، دمياط، الدقهلية، المنيا، السويس، الشرقية، سوهاج وقنا».