محافظ القليوبية يفتتح الجامع الكبير بقرية الزهويين بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية الزهويين بمدينة شبين القناطر، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالكامل، على مساحة 400 متر، ومكون من طابقين.

ويوجد بالمسجد مئذنة عالية يبلغ ارتفاعها 44 مترا، وتم تصميم المسجد على أحدث الطرز المعمارية، كما تم فرشه وتجهيزه بأفخم الأثاث، وجرى إنشائه بالجهود الذاتية من أهالي القرية.

التكلفة الإجمالية لمسجد الزهويين 9 ملايين جنيه

وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد، وفق بيان محافظة القليوبية، 9 ملايين جنيه، لينتهى العمل به ويضاف إلى إحد قرى مبادرة حياة كريمة الكائنة بمركز شبين القناطر.

يأتي ذلك ضمن المساجد التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

افتتاح أكثر من 62 مسجدًا خلال 3 سنوات

وأشار محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة، إلى أنه تم افتتاح أكثر من 62 مسجدًا خلال الـ3 سنوات الماضية، بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 2432 مسجدا حكوميا على مستوى المراكز والمدن والقرى.

كما أكد محافظ القليوبية على دعم المحافظة الكامل لتطوير المساجد وإحلال وتجديد البعض الآخر، وفقًا لخطة وزارة الأوقاف والاعتمادات المخصصة لها.

وقال المحافظ إن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة، تُضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة، مشيدا بدور وجهود أبناء القرية في المشاركة المجتمعية، لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء المدينة، ثم استمع الحضور إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، حيث أكد أن مصر دائما محفوظة بحفظ الله ودائما ما يُسخر لها أبنائها ليعمروا بيوت الله ويشيدوها، قائلا: «وفق الله أهل القرية لإقامة هذا المسجد والصرح الكبير ليرفع فيه شعائر الله ويذكر فيها اسمه».

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، وخالد العرفي، رئيس مدينة شبين القناطر.