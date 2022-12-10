بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 12 شخصا، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «نجع حمادي - قنا» الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة بمركز الوقف شمال قنا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم.

بلاغ بوقوع حادث في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في قنا بالقرب من قرية المراشدة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصا، جميعهم من مركز فرشوط.

أسماء المصابين في حادث قنا

وجاءت أسماء المصابين في حادث قنا اليوم كالتالي: سعاد محمد عباس، 60 عامًا، ومرتضى بدر الدين، 42 عاما، ومحمد قرشي فؤاد، 35 عامًا، إسراء نور، 23 عامًا، وأميمة زين العابدين، 32 عامًا، ودنيا صلاح عبدالهادي، 18 عامًا، ورحاب عمران أحمد، 19 عاما، وأحمد أبوالوفا أحمد، 23 عامًا، ومحمد عبد الفتاح عبدالله، 18 عامًا، وعبدالله أحمد محمد، 30 عامًا، وحنان علي محمد، 18 عامًا، ونورهان اليمن محمد، 19 عامًا.

وبحسب التقرير الأولى لمرور قنا، تبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار أحد الإطارات، وأسفر ذلك عن إصابة 12 شخصا بجروح وكدمات واشتباه کسور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث.