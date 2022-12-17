الفنانة جيهان خليل: «هشجع المغرب وأتمنى نحتفل بالمركز الثالث في كأس العالم»

أعربت الفنانة المغربية جيهان خليل عن أمنيتها في فوز منتخب بلادها في المباراة المرتقبة مع كرواتيا، التي تحدد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بدولة قطر.

المغرب ستلاقي كرواتيا في تحديد المركز الثالث

المنتخب المغربي سيلعب على الميدالية البرونزية بعد أن خسر مباراة نصف النهائي امام المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين.

وقالت الفنانة جيهان خليل إن أسلوب تشجيعها للمنتخب المغربي لن يتغير، مشددة: «تشجيعي سيظل كما هو فنحن الآن نأمل في أن يحقق المنتخب المركز الثالث والفوز على كرواتيا بعد أن تعادلنا معهم في المباراة الأولى دون أهداف».

جيهان خليل: أتمنى الاحتفال مع أسرتي

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»: «سأرتدي الزي المغربي الخاص بالمنتخب في منزلي بالقاهرة وسأظل أشجع حتى النهاية، وإن شاء الله سأجري مكالمة مع أسرتي عبر الهاتف لكي نحتفل سويا بالمركز الثالث»

يذكر أن المنتخب المغربي حقق عددًا من الانتصارات خلال البطولة منها على منتخب إسبانيا والبرتغال وكندا وتعادل مع كرواتيا في أولى مباريات البطولة.