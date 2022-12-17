درجات الحرارة اليوم السبت.. احذروا الشبورة الكثيفة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، إذ يسود طقس خريفي لطيف على معظم مدن ومحافظات الجمهورية في الصباح الباكر، بينما يكون دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حالة الطقس ستكون معتدلة الحرارة، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس باردا في الصباح الباكر وساعات المساء المتأخرة.

وتتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال سيناء ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يتطلب من السائقين توخي الحذر عند القيادة تجنبا للحوادث.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 17 ديسمبر، على مدن الجمهورية المختلفة، الدرجات الآتية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

-رأس حدربة 24 - 20