درجات الحرارة اليوم الجمعة.. العظمى 24 في القاهرة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، إذ يسود طقس خريفي لطيف على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، خلال ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة اليوم خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس بارد في الصباح الباكر وساعات المساء المتاخرة.

وأهابت الأرصاد، بالسائقين بالحذر عند القيادة على الطرقات، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي، نعرض تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر، على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة 24 - 15

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 16

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 24 - 13

- السلوم 25 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 21 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 17

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 26 - 12

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20