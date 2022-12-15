انخفاض درجات الحرارة فوق جبال سانت كاترين إلى 4 تحت الصفر

دفعت شدة البرودة في مدينة سانت كاترين، الدليل البدوي الذي يقوم باصطحاب السياح لزيارة قمة جبل موسى إلى التنبيه على السياح بارتداء ملابس شتوية ثقيلة وحمل بعض الأغذية والمشروبات التي تعطي طاقة خلال الرحلة التي تستغرق 5 ساعات تقريبا.

وانخفضت درجة الحرارة بشدة فوق قمم جبال سانت كاترين وموسى وعباس وأم شومر اليوم الخميس، خاصة أن مدينة سانت كاترين تسجل طوال موسم الشتاء البارد أقل درجة حرارة على مستوى مصر، بل إن القمم الجبلية تسجل درجات أقل من الصفر طوال فترة الشتاء.

4 درجات تحت الصفر

أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن» أن الأهالي اعتادوا البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة فوق القمم الجبلية، موضحاً أن آبار المياه تتجمد فوق قمم الجبال فترة طويلة بسبب تسجيل درجات الحرارة لأقل من الصفر.

وأوضح العناني أن درجات الحرارة فجر اليوم الخميس بلغت 4 درجات تحت الصفر فوق قمة جبل سانت كاترين، وهي أعلى قمة جبلية في مصر ويبلغ ارتفاعها 2680 مترا فوق مستوى سطح البحر، بينما درجة حرارة جبل عباس 2 تحت الصفر، وقمة جبل موسى 1 تحت الصفر، ودرجة حرارة مدينة سانت كاترين 4 درجات مئوية.

شرم الشيخ أعلى درجة حرارة

مدينة شرم الشيخ سجلت درجة حرارة اليوم 19 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة سجلتها مدينة في جنوب سيناء وتعد أفضل مدينة سياحية في الشتاء لما تتمتع به من طقس معتدل بالنهار وشمس ساطعة طوال اليوم.

وسجلت مدينة رأس سدر 15 درجة، ومدينة دهب 18 درجة، ومدينة طابا 15 درجة، ومدينة الطور 15 درجة.