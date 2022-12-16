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ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

كتب:

محمد بركات
05:36 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
حبس - تعبيرية

حبس - تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وزوجته «لهما معلومات جنائية» مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإيداع جزء من الأموال بالبنوك ومكاتب البريد وشراء الأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات