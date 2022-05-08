تغير سعر الذهب يغير خريطة الإدخار.. ولم يؤثر بـ«شبكة عرائس الصعيد»

سعر الذهب اليوم، أكثر سؤالا كان يتداول منذ أيام عند زيادة أسعار الذهب وكسره حاجز الألف جنيه، ولكن الآن أصبح الأكثر تداولا سعر الذهب الآن، لتغير مؤشر السعر مابين دقيقة والأخرى، مما يضع التجار في حيرة من أمرهم وموقف لا يحسدون عليه أمام الزبائن.

سعر الذهب اليوم بمحافظة سوهاج

ويسجل سعر الذهب الآن بلوحة أسعار الذهب بميدان شحاتة أفندي بمحافظة سوهاج 844 جنيها لعيار 14 ويعد عيار 14 الأقل تداولا بالسوق المصرية.

بينما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1071 جنيه وهو الأكثر تداولا في محافظات وجه بحري.

بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1250 جنيها ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في مصر عامة وصعيد مصر خاصة.

بينما يسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 1428 جنيه للجرام الواحد، ويعد ذهب عيار 24 الأكثر استخداما بالسبائك والادخار.

تغيير سعر الذهب اليوم والان

وعن إشكالية سعر الذهب اليوم والان قالت لبنى عادل من محافظة سوهاج، إنها ذهبت لشراء خاتم عيار 21 وتم الاتفاق على سعر الذهب اليوم، ووزن الخاتم ولانشغال الصائغ مع اختيار شبكة عروسة تركت الخاتم وذهبت لقضاء عدة أمور أخرى، على أن تعود بعد ساعة لإتمام عملية الشراء وعند العودة فوجئت بتغير سعر الذهب اليوم فى ساعة واحدة، لتتحمل الزيادة مناصفة بينها وبين الصائغ، وأضافت «بقى سعر الذهب بيتغير بالثانية أكثر من البورصة».

بينما ترى هناء على من محافظة سوهاج أيضا أن الذهب الذي تمتلكة أصبح بنطرها الآن ثروة مدخرة، وتفكر في بيعه الآن أثناء الزيادة، فلديها 150جراما، شبكتها، تم شراؤها بأقل من 400 جنيه للجرام، فتفكر ببيعها واستثمارها ثم شرائها عقب انخفاض الأسعار.

سعر الذهب اليوم لم يؤثر على شبكة الصعيد وفتح الإدخار بالسبائك

وعن ذلك قال محمد عامر صائغ بمنطقة عمر أفندي بمحافظة سوهاج، إن سعر الذهب اليوم وكل التغيرات لا تؤثر في حجم اختيار شبكة العروس بالصعيد فقط، يتغير موعد الشراء ليصبح قبل الزفاف مباشرة وليس أثناء الخطبة.

فيما لجأ الكثيرون لشراء سبائك الذهب للادخار، ومتابعة سعر الذهب اليوم لحساب معدل الادخار خاصة بسبائك 24 جرام.

بينما أضاف محمد شحاتة، صائغ، بمحافظة سوهاج، أن حركة البيع والشراء حاليا غير مستقرة لعدم استقرار السعر وبها الكثير من التردد لدى الزبون، الذي ينتظر ثبات السعر أملا بنزولة وهذا يؤثر أيضا على حركة البيع والشراء لدى التجار.