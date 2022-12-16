خبراء: كلمة الرئيس بالقمة الأمريكية الأفريقية لخصت الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم

أكد خبراء وسياسيون أهمية القمة «الأمريكية - الأفريقية»، ودور مصر الريادى والذى ظهر عبر حرص الولايات المتحدة الأمريكية على دعوة الرئيس السيسى لحضور القمة.

«العناني»: مصر مدخل العلاقات الأفريقية الأمريكية

وقال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية لـ«الوطن» إن زيارة الرئيس السيسى جاءت تأكيداً أن مصر المدخل الحقيقى للعلاقات الأفريقية الأمريكية.

بدوره، قال عمر رأفت، خبير العلاقات الدولية، إن القمة «الأمريكية - الأفريقية» تأتى فى إطار عودة الدور الإقليمى للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تأثرت أفريقيا بغياب الدور الأمريكى السنوات الماضية وتزايد نفوذ قوى إقليمية كروسيا والصين. أضاف: «حضور الرئيس السيسى ممثلاً عن مصر، يأتى فى إطار أهمية وطنية وجهود الدولة فى حشد الجهود الدبلوماسية فى العالم ضد قضية السد الإثيوبى، فأمريكا تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا وهذا ما تحاول الدولة المصرية إعادة إحيائه وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى واشنطن».

«الإسلامبولي»: أمريكا ستعمل على زيادة ضخ الاستثمارات في أفريقيا

أكدت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية السابق، أن الرئيس السيسى أكد أهمية الدور الدولى لدعم مصر فى أزمتها مع إثيوبيا بخصوص السد الإثيوبى وأيضاً زيارة الرئيس تؤكد أن ملف مصر فى حقوق الإنسان ليس به عوار، كما يشاع بل هناك تحرك مصرى ظهر عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة ضخ الاستثمارات فى أفريقيا ولكن فى مجالات محددة وعلى رأسها التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية فى القارة دون التدخل فى السياسة، لأن التدخل السياسى خلق مساحات من النفور الأفريقى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية فى بعض السنوات.

وأكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى، بجلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكية، لخصت الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها العالم، والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لرفع أعباء الأزمات المتتالية عن الشعوب، وتأمين مستقبل أفضل لهم، وأظهرت قدرة مصر على مواجهة أزمة نقص الغذاء من خلال عدة أطر نجحت فى تحقيقها خلال السنوات الماضية، منها مشروع المليون ونصف المليون فدان، والتوسع فى إنشاء صوامع الغلال وذلك لتأمين احتياجاتنا من القمح فى وقت تعانى فيه كبرى دول العالم من أزمة غذائية طاحنة.

وقالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القمة «الأمريكية - الأفريقية» تأتى فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التى يمر بها العالم، نتيجة التداعيات الخطيرة للحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسهم القمة فى تعزيز علاقات الشراكة لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، ودعم مشروعات التنمية المستدامة بالقارة السمراء.