الاحتلال يواصل سياسة الاعتقالات بحق الأسرى المحررين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، باستخدام سياسة الاعتقالات التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، فيما أعلنت وكالة «أونروا»، إلى وجود عجز بقيمة 100 مليون دولار.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أسيرا فلسطينيا محررا يدعى نضال زياد العامر من «مخيم جنين» على حاجز «دوتان» العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب «جنين» شمال الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

أشتية يدعو سلطات الاحتلال إلى وقف ممارساتها في الأراضي الفلسطينية

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قال أمس السبت، إن إسرائيل تضرب كافة الاتفاقيات الموقعة معها بعرض الحائط ولا تحترم القانون والشرعية الدولية، مشيرا في كلمة خلال افتتاح مهرجان العنب الفلسطيني التاسع في بلدة حلحول بعنوان: «الشهد في عنب الخليل»، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في طريقه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» ورسالته للعالم بضرورة وقف جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب.

ودعا أشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف ممارساتها في الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أوضح المستشار الإعلامي في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبو حسنة، أن الدعم العربي للوكالة وصل في عام 2022 إلى 3 % وهذا غير مسبوق تاريخيا، مضيفا في تصريحات للصحفيين بغزة، أن الدعم العربي في 2018 بلغ قرابة 200 مليون دولار، بينما في 2021 تراجع إلى 20 مليون وهذا العام أقل من المتوقع.

«الجامعة العربية» أقرت أن الدعم العربي يجب ألا يقل عن 7.5 %

وأضاف أبو حسنة، أن «الجامعة العربية»، أقرت في كافة قراراتها أن الدعم العربي لـ«أونروا» يجب أن لا يقل عن 7.5 %، مشيرا إلى أن الوكالة الأممية، تعول على نجاح اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في حشد الدعم المالي المطلوب في ظل وجود عجز بقيمة 100 مليون دولار.

وفي لبنان، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، وبالقرب من الحدود «اللبنانية السورية»، وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، مساء أمس السبت، إلى سماع أصوات انفجارات داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية.

«حزب الله»: وظيفة «اليونيفيل» بمثابة فخ إسرائيلي

بدوره، قال الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، إن وظيفة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بمثابة فخ إسرائيلي، منتقدا- في كلمة خلال مسيرة إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في «بعلبك»- ملف التعديلات على مهمة «يونيفيل» الذي جرى في 31 أغسطس الماضي،

وفي إسرائيل، شهد أحد الطرق الرئيسية في «تل أبيب»، هبوطا أرضيا كبيرا خلف حفرة كبيرة، ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى إعلان وقف حركة السير إلى المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، إغلاق «طريق أيالون» السريع الرابط كل الطرق المؤدية إلى المدينة لحين حل المشكلة، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

تشيلي تؤجل اعتماد سفير إسرائيل بسبب فتى فلسطيني

من جانبها، قالت وزارة خارجية تشيلي، إن قرار تأجيل اعتماد سفير إسرائيل لدى بلادها، يوم الخميس الماضي، جاء نتيجة استشهاد فتى فلسطيني يدعى «عدي صلاح»، يبلغ من العمر «17 عاما»، يوم الخميس الماضي، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلية خلال عملية قرب «جنين» شمال الضفة الغربية.

وكانت السلطات في تشيلي، أعلنت في وقت سابق، أنها ستتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزييلي، في 30 سبتمبر الجاري، بعد إلغاء رئيس البلاد جابرييل بوريتش، المراسم الأسبوع الماضي ردا على استشها «صلاح».