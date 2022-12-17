«الرابطة الطبية الأوروبية»: 2% من المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، إن هناك أكثر 656 مليونا و600 ألف مُصاب بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال فترة الجائحة التي امتدت من آواخر عام 2019، حتى بدايات العام الجاري، إلى جانب وجود 630 مليونا و600 ألف شخص مُعافى بنسبة 96%، مشيرًا إلى أن 37% من المصابين في العالم متواجدين في أوروبا، علاوة على 30% من المتوفيين في أوروبا، بسبب ارتفاع فئة كبار السن هناك.

ارتفاع عدد المصابين بنسبة 9.3% بالصين

أضاف «عودة»، عبر فضاية «إكسترا نيوز»، أن هناك 2% من المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا، مع وجود 4% من المتوفيين فيها، لافتًا إلى إن الوضع في الصين مختلف، إذ أن هناك ارتفاع في عدد المصابين بنسبة 9.3%، موضحًا أنه لا يوجد إحصائيات شفافة بالصين، فضلا عن كل القرارات المتخذة لديها، لها أهداف سياسية وليست صحية، بالإضافة إلى برنامج «كوفيد صفر» فشل.

لا يوجد إحصائيات شفافة بالصين

وتابع أننا تابعنا موجة وباء فيروس كورونا، فكان هناك دول تُصدر إحصائيات دقيقة وشفافة، أخرى غير شفافة، كالصين بالمرتبة الأولى، لافتًا إلى أن هناك معلومات من الصين، متعقلة بحرق 20 جثة كل يوم، مضيفًا أنها صعنت لقاح لفيروس كورنا بقوة أقل 50% من اللقاحات الأخرى، ولديها عدد كبير من الوفيات.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوربية الشرق أوسطية، إلى أن نسبة متلقي التطيعم في الصين قليلة للغاية، إذ بلغت 20% لكبار السن، الذين يزيد عمرهم عن 80 عاما، وحصلوا على جرعتين فقط، وهذا غير كافي.