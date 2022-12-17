كوريا الجنوبية تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، تسجيل البلاد 66 ألف و930 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 56 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليون و129 ألف و431 حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 55 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية، 55 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 31 ألف و353 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 2229 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس الجمعة، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، 2157 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 2091 إصابة محلية العدوى و66 حالة وافدة من الخارج في البر الرئيس للبلاد، أمس الأول الخميس، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.