إنجازات مبادرة «دوي».. ساعدت 100 ألف فتاة في أكثر من 20 محافظة

استعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، تقريرًا تلفزيونيًا عن مبادرة «دوي» وهي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، إذ يوجد بمصر 26 مليون فتاة دون سن الـ24 عامًا، وهن يمثلن قيمة كبيرة لا تقدر بثمن، وتأتي المبادرة تحت رعاية انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتركز على 3 محاور، تشمل الحوار واكتساب المهارات والوصول للخدمات.

مايا مرسي: المبادرة تستهدف الحوار مع الفتيات

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة تستهدف الحوار مع الأسر والفتيات ومناقشة مشكلاتهم وتحدياتهم، بالإضافة للحوار الدائم بين الفتيات وأسرهن، خصوصًا أن فتح أبواب الحوار مهم جدًا للاستثمار في الفتيات المصريات.

مبادرة «دوي» استطاعت الوصول لـ100 ألف فتاة

وصرح جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونسيف مصر، أن مبادرة «دوي» استطاعت الوصول لـ100 ألف فتاة لتساعدهن في التغلب على التحديات الموجودة بحياتهن وتؤهلهن للحياة المستقبلية.

وقالت شيرين ماهر، مسؤول «دوي»، إنّ المبادرة تذهب لمراكز شباب ومدارس ونوادي اجتماعية، وتتواجد بكل مكان وتستطيع عمل تجمعات للفتيات لسماع حكايتهن ومشاركتهن أحلامهن، إذ وصلت المبادرة لأكثر من 20 محافظة مصرية، ليست فقط للفتيات بل لأسرهن لمساعدة فتياتهن على أن يكن صاحبات قرار.