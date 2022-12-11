وكيل «تضامن النواب» لقناة الحياة: «دوي» تتواصل مع الفتيات لرصد حلول لمشكلات المجتمع

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنّ مبادرة دوي تستهدف التواصل مع فتيات مصر من أجل الوقوف على أشياء عديدة؛ منها مدى معرفتهن بإنجازات الدولة المصرية ومشكلات المجتمع وكيف يمكن للحكومة حلها؟

وأضاف فتحي، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن المبادرة لها مستهدفات منها سماع صوت فتيات مصر ومعرفة حلولهن للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية والتعامل مع ملفات مثل تنمية الأسرة المصرية والاقتصاد الوطني.