موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في بطولة كأس مصر اليوم

على الرغم من توجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والعالم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباريات كأس العالم 2022، إذ يسعى كل منتخب للحصول على بطاقة التأهل للدور الـ 16، إلا أن الجماهير المصرية تبحث في الوقت الحالي عن موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في إطار ربع نهائي كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر

وتأتي مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بعد أن فاز نادي الزمالك أمس، على نظيره المصري بهدف مقابل لا شيء، ليترقب عشاق الساحرة المستديرة ما سيسفر عنه اللقاء اليوم، خاصة أنه سيتزامن مع موعد مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب، في إطار بطولة كأس مصر.

وتُقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي على استاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساءً، وهو نفس موعد مباراة النادي الأهلي والمقاولون التي ستقام على ملعب «الأهلي» السلام.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل النهائي لمباراة اليوم، وضم: «شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر - محمد حمدي - كريم حافظ- بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - دودو الجباس- فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف».

وفي السياق نفسه، اختار خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، التشكيل التالي لمباراة اليوم: «محمود الزنفلي، أحمد صبحي، محمود الجزار، أحمد ياسين، أحمد سعيد، محمد فتحي، حمدي علاء، محمد لعبة، أحمد توفيق، محمود سيد، محمد هلال، أمير مدحت، أحمد العش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، إسلام جابر، كريم بامبو، ناصر منسي، أسامة فيصل، موسى دياوارا، رزاق سيسيه».