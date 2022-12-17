رفع وإزالة 630 طن مخلفات خلال حملات للنظافة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توفير كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وأعمال التطوير، والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها، لافتًا إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات بـ5 مراكز

وأشار «سعد» في بيان اليوم، إلى تنفيذ الوحدات المحلية بمراكز ديروط وصدفا وأبوتيج والبداري وساحل سليم، حملات نظافة بقرى «الزرابي، دكران، النخيلة، جرف سرحان، بني يحيى، شلش، الشراقوة، مجريس، الخوالد، تاسا، النزلة المستجدة، العفادرة، العقال بحري وقبلي، أولاد إلياس، الدوير»، بالإضافة إلى الحملات التي يتم تنفيذها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وأسفرت عن رفع وإزالة 630 طن مخلفات وقمامة.

رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجميع والحاويات

ويجري رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجميع والحاويات بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانب عدد من الطرق، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة؛ لتسيير الحركة المرورية.

وشارك في الحملات، مسؤولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، و محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة.