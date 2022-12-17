«تموين السويس»: حملات يومية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين

أكد المحاسب محمد رشاد، وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالسويس، استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب والاحتكار لأي سلعة.

وأوضح وكيل وزارة التموين لـ«الوطن»، أن مديرية التموين بالسويس تشن حملات منتظمة على الأسواق المختلفة لمراجعة اشترطات العمل والأسعار، بالتنسيق مع الشعب المختلفة بالغرفة التجارية، حيث يتم وضع أسعار اشترشادية للسلع المختلفة.

حملات على محطات البنزين

وتابع «رشاد» أن الحملات تتضمن كذلك محطات النزين بمختلف أنواعها، ومصنعي تعبئة أسطوانات البوتاجاز في محافظة السويس، حيث يتم التأكد من الاشتراطات والكمية داخل الأسطوانات.

حملات على أفران العيش

وأشار أن الحملات المستمرة على الأفران البلدية، وآخر حملة تنتهي مع موعد إغلاق آخر فرن في المحافظة، ويتم التأكيد على نوعيات الدقيق والكميات والوزن.

تشديدات من المحافظة

وتابع أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يؤكد دائماً على الاهتمام برغيف العيش وإغلاق المخابز التي تتلاعب بجودة رغيف الخبز أو الوزن، وهناك تعليمات مشددة لمديرية التموين ومباحث التموين بالتنسيق مع الأحياء للمرور اليومي على المخابز، وتكثيف الحملات على المحلات للالتزام بالبيع بالسعر المحدد لجميع السلع، والتأكيد على إغلاق أي محلات تستغل المواطنين.