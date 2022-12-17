جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية.. تستمر لمدة 6 أيام

يبحث عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الأول 2022 - 2023 بمحافظة الغربية، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات الأربعاء 18 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الإول 2022 - 2023، ستبدأ يوم الأربعاء 18 يناير، وتستمر حتى الأربعاء 25 من الشهر نفسه.

وأشار أن امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي القسم العام، عبارة عن 9 مواد دراسية تم توزيعها على مدار 6 أيام، بواقع مادتين يوميا، عدا اليوم الأول والثاني والأخير كل منهما يشمل مادة واحدة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

- الأربعاء: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف.

- السبت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه، ساعتان.

- الأحد: امتحان مادة الهندسة، ساعتان، ومادة التربية الفنية، ساعتان.

- الاثنين: امتحان مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومدتها ساعة.

- الثلاثاء: امتحان اللغة الأجنبية، ساعتان، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف.

- الأربعاء: امتحان مادة العلوم، ساعتان.