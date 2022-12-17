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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية.. تستمر لمدة 6 أيام

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:55 م | السبت 17 ديسمبر 2022
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالغربية

يبحث عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الأول 2022 - 2023 بمحافظة الغربية، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات الأربعاء 18 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية 

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إن امتحانات الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الإول 2022 - 2023، ستبدأ يوم الأربعاء 18 يناير، وتستمر حتى الأربعاء 25 من الشهر نفسه.

وأشار أن امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي القسم العام، عبارة عن 9 مواد دراسية تم توزيعها على مدار 6 أيام، بواقع مادتين يوميا، عدا اليوم الأول والثاني والأخير كل منهما يشمل مادة واحدة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022

- الأربعاء: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف.

- السبت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعيه، ساعتان.

- الأحد: امتحان مادة الهندسة، ساعتان، ومادة التربية الفنية، ساعتان.

- الاثنين: امتحان مادة الجبر والإحصاء، ساعتان، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومدتها ساعة.

- الثلاثاء: امتحان اللغة الأجنبية، ساعتان، ومادة التربية الدينية، ساعة ونصف.

- الأربعاء: امتحان مادة العلوم، ساعتان.

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