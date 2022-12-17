ضبط سائق «توك توك» بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة من ضبط سائق «توك توك»، بتهمة التعدي على آخر بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة إخطار من أحد المستشفيات، يفيد استقبال سائق «توك توك»، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالكتف، إثر ادعاء مشاجرة.

خلاف حول أولوية المرور

وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم المصاب سائق «توك توك»، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته بسبب خلافات حول أولوية المرور، ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.