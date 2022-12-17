ضبط سيدة بتهمة التعدي على زوجها بسلاح أبيض لخلافات مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، من ضبط سيدة بتهمة التعدي بالضرب على زوجها باستخدام سلاح أبيض.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج، بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد استقبالها سائق، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح نافذ بالصدر.

خلافات مالية

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ خاص بزوجته دون علمها، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قامت على إثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، نتج عن ذلك إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوجة، وبحوزتها السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.